Тренер Бышовец: я думал, что Галактионов не знает нецензурных слов

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал нецензурное высказывание наставника "железнодорожников" Михаила Галактионова в адрес арбитров после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов".
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