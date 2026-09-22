Министр обороны Польши сообщил о ПВО на границе с Украиной

Польша усилила противовоздушную оборону у границы с Украиной. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о развертывании батарей "Patriot" в Люблинском и Мазовецком воеводствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Крапивник: "Дни З...
- Панкин назвал отк...
- Панкин назвал отк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым