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Царьград

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Министр обороны Польши сообщил о ПВО на границе с Украиной

Министр обороны Польши сообщил о ПВО на границе с Украиной

Польша усилила противовоздушную оборону у границы с Украиной. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о развертывании батарей "Patriot" в Люблинском и Мазовецком воеводствах.

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