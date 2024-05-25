Турция и Египет могут потерять российских туристов из-за конкуренции со стороны ОАЭ

Туризм в России: на горизонте появляется новый конкурент. Российский турагент сравнил стоимость и качество отелей в Турции, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и пришел к выводу, что последние становятся все более доступными для россиян.
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