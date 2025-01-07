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Массовые баны в Marvel Rivals, системки Final Fantasy 7 Rebirth, детали Elden Ring: Nightreign…

Массовые баны в Marvel Rivals, системки Final Fantasy 7 Rebirth, детали Elden Ring: Nightreign…

В Elden Ring: Nightreign не будет системы посланий и возрождения врагов; античит зверствует в Marvel Rivals, к выходу готовится Фантастическая четвёрка; Square Enix поделилась системными требованиями Final Fantasy VII Rebirth; у авторов Stellar Blade всё замечательно; PlatinumGames отмечает 15 лет серии Bayonetta; перезапуск Tokyo Xtreme Racer выйдет в ранний доступ в январе; пере .

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