Глава Минвостокразвития заявил о тысячах рабочих мест на Дальнем Востоке

Отток населения из регионов Дальнего Востока происходит в основном ради образования и повышения квалификации, рассказал «Известиям» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.
Отток населения из регионов Дальнего Востока происходит в основном ради образования и повышения квалификации, рассказал «Известиям» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.
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