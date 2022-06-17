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Глава Минвостокразвития заявил о тысячах рабочих мест на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития заявил о тысячах рабочих мест на Дальнем Востоке

Отток населения из регионов Дальнего Востока происходит в основном ради образования и повышения квалификации, рассказал «Известиям» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на полях Международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня.

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