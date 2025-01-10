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Царьград

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Крах украинского фронта: роль Красноармейска в обороне на Донбассе

Крах украинского фронта: роль Красноармейска в обороне на Донбассе

Красноармейск—ключевая точка на донбасском фронте. Отставной полковник Вольфганг Рихтер заявил, что неспособность украинцев провести успешную контратаку может привести к падению города и коллапсу всей линии обороны ВСУ.

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