Грозит ли России дефицит таксистов?

75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.
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