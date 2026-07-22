Олег Винник объявил о разводе с супругой: «Не ищите причин»

Олег Винник сообщил о разводе с супругой Анной, на которой женился в 2023 году. В личном блоге он подчеркнул, что это — взвешенное и осознанное решение двух взрослых людей, и попросил поклонников не гадать о причинах.
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