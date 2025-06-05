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Царьград

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Франция должна 8 миллиардов евро: оборонные компании ждут оплаты долгов

Франция должна 8 миллиардов евро: оборонные компании ждут оплаты долгов

Франция обязана выплатить 8 миллиардов евро оборонным компаниям за военные заказы до конца года. Эксперты считают эту задолженность серьёзной проблемой: Париж стремится к перевооружению, но сталкивается с финансовыми трудностями.

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