Дагестанское издательство получило Гран-при за проект о Расуле Гамзатове

На торжественной церемонии награждения лауреатов, 7 июня, во второй день работы книжного фестиваля «Красная Площадь» в Москве, издательский дом «Дагестан» был удостоен Гран-при профессионального конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги 2023 года».