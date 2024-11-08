Импорт обуви в России сократился почти на 10% год к году

Всего в страну было импортировано 96,1 млн пар обуви в третьем квартале текущего года, за девять месяцев было ввезено 261,6 млн пар, пишет «Ъ» со ссылкой на ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).
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