Благоустройство Парка металлургов в Братске находится на заключительном этапе

Братский алюминиевый завод начинает финальный этап благоустройства Парка металлургов. Чтобы комфортно начать работу, сотрудники предприятия и подрядной организации вышли на субботник и убрали территорию от мусора, прошлогодней листвы и травы.
Братский алюминиевый завод начинает финальный этап благоустройства Парка металлургов. Чтобы комфортно начать работу, сотрудники предприятия и подрядной организации вышли на субботник и убрали территорию от мусора, прошлогодней листвы и травы.
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