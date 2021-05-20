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Благоустройство Парка металлургов в Братске находится на заключительном этапе

Благоустройство Парка металлургов в Братске находится на заключительном этапе

Братский алюминиевый завод начинает финальный этап благоустройства Парка металлургов. Чтобы комфортно начать работу, сотрудники предприятия и подрядной организации вышли на субботник и убрали территорию от мусора, прошлогодней листвы и травы.

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