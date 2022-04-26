Андрей Рублев: «Считаю теннис на грунте настоящим теннисом. Результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, на каком покрытии играет лучше всего. «Не уверен, потому что у меня были отличные результаты на грунте и харде, я даже играл в финале на траве в прошлом году.

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