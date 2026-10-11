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Василевский нанес изображения своих питомцев на новый шлем: «Люблю их больше, чем некоторых людей»

Василевский нанес изображения своих питомцев на новый шлем: «Люблю их больше, чем некоторых людей»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский представил новый дизайн игрового шлема.Вратарь «Тампы» Андрей Василевский представил новый дизайн игрового шлема.

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