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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хвича творил, потому что был расслаблен. Сейчас у него ощущение – «я должен». Корнеев о вингере «Наполи»

«Хвича творил, потому что был расслаблен. Сейчас у него ощущение – «я должен». Корнеев о вингере «Наполи»

«Всегда тяжело повторить второй год, потому что к тебе готовы, плюс окружение игрока тоже не способствует тому, чтобы он был более собран.

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