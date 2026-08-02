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Science: иммунные клетки мозга заменяются на более воспалительные с возрастом

Science: иммунные клетки мозга заменяются на более воспалительные с возрастом

Международная группа исследователей под руководством генетика Бин Рена из Колумбийского университета обнаружила, что примерно с 50 лет в мозге человека происходит масштабная замена иммунных клеток, которая может лежать в основе возрастного снижения когнитивных функций.

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