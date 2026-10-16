Одессу оставили непобеждённой и вывезли людей, но оставленные в порту машины, тракторы и лошади очень скоро стали одной из причин крымской неудачи.
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