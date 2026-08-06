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Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ

Лантратова рассказала о бойцах, вернувшихся с Украины и курянах, пропавших после вторжения ВСУ

По итогу последних трёх крупных обменов домой с Украины вернулись порядка 550 российских военнослужащих, судьба порядка 300 жителей Курской области остается неизвестной спустя два года после вторжения ВСУ.

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