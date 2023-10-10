Фура столкнулась с детским микроавтобусом: двое пассажиров в больнице

Виновник ДТП неправильно выбрал интервал и скорость движения транспорта. Двое пассажиров детского микроавтобуса с переломами попали в больницу после столкновения с фурой Volvo на 430 км дороги «Вологда — Новая Ладога».
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