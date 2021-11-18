СМИ: российским компаниям могут разрешить «переселяться» в САРы

Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном административном районе (САР, так называемый российский офшор); это необходимо, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax regime) — ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп перед иностранными, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.