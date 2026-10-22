Исследование SuperJob показало, что 25% работающих нижегородцев вообще не рассматривают смену места работы, тогда как 11% возвращаются к мысли об увольнении примерно раз в день и столько же — раз в неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Зеленс...
- Исследование Scie...
- В Москве хотят ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым