Присоединится ли Иран к Организации тюркских государств?

Странноватая фантазия или реальность грядущего многополярного мира Некоторые время назад интернет-портал «Иранская дипломатия» опубликовал любопытный материал на тему успешного вовлечения Исламской Республики Иран в различного рода региональные и международные объединения, способствующие росту внешнеполитического влияния этой страны.