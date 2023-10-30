Присоединится ли Иран к Организации тюркских государств?

Странноватая фантазия или реальность грядущего многополярного мира Некоторые время назад интернет-портал «Иранская дипломатия» опубликовал любопытный материал на тему успешного вовлечения Исламской Республики Иран в различного рода региональные и международные объединения, способствующие росту внешнеполитического влияния этой страны.
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