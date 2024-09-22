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Петербургский дневник

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Литовский телеведущий предложил расстреливать граждан, слушающих песни на русском языке

Литовский телеведущий предложил расстреливать граждан, слушающих песни на русском языке

Он хочет, чтобы перед смертью у них отнимали детей Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать соотечественников, которые громко слушают музыку на русском языке или смотрят русские фильмы.

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