Литовский телеведущий предложил расстреливать граждан, слушающих песни на русском языке

Он хочет, чтобы перед смертью у них отнимали детей Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать соотечественников, которые громко слушают музыку на русском языке или смотрят русские фильмы.
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