В вечной мерзлоте в Сибири обнаружены зомби-вирусы

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя сообщил о вероятности возникновения новой пандемии из-за обнаруженных в Сибири зомби-вирусов Специалист считает упущением то, что мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии