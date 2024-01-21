В вечной мерзлоте в Сибири обнаружены зомби-вирусы

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя сообщил о вероятности возникновения новой пандемии из-за обнаруженных в Сибири зомби-вирусов Специалист считает упущением то, что мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере.