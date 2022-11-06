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Джокович о настрое на итоговый: «Я стараюсь выиграть везде, где выступаю. Это не секрет»

Новак Джокович прокомментировал настрой на итоговый турнир. В финале «Мастерса» в Париже он проиграл Хольгеру Руне – 6:3, 3:6, 5:7.

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