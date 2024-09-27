В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы находят агентов в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и телеграм-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для диверсий на территории России, говорится в оперативном видео, распространенном пресс-службой крымского управления ФСБ РФ.