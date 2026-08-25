Адвокат Баранов объяснил, в каких случаях врач может отказать в выдаче больничного

Врач не обязан выдавать больничный только по просьбе пациента. Листок нетрудоспособности оформляется на основании медицинской экспертизы, которая подтверждает наличие заболевания или травмы, препятствующих работе.
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