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Адвокат Баранов объяснил, в каких случаях врач может отказать в выдаче больничного

Адвокат Баранов объяснил, в каких случаях врач может отказать в выдаче больничного

Врач не обязан выдавать больничный только по просьбе пациента. Листок нетрудоспособности оформляется на основании медицинской экспертизы, которая подтверждает наличие заболевания или травмы, препятствующих работе.

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