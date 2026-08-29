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Приложения "АЗС Лукойл" и "Лукойл для бизнеса" стали недоступны в App Store

Приложения "АЗС Лукойл" и "Лукойл для бизнеса" стали недоступны в App Store

Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» стали временно недоступны в магазине приложений App Store.

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