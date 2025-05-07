Боец рассказал, что инструкторы из США и Британии готовят во Львове ДРГ

Боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер» в беседе с РИА Новости заявил, что во Львове украинские диверсионно-разведывательные группы готовят инструкторы из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.