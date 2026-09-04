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Мы соседи по планете

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Необычное рядом: 32 раза, когда реальность решила пошутить

Необычное рядом: 32 раза, когда реальность решила пошутить

Мир подбрасывает милые сюрпризы постоянно. Просто мы чаще смотрим в телефон, чем под ноги или в окно.

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