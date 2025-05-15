"Не было умысла". Экс-глава "Жилфонда Барнаул" Авдюхина отказалась давать показания в суде

Так как Авдюхина отказалась отвечать на вопросы суда, прокурор зачитала ее показания, данные предварительному следствию Экс-директор "Жилфонда Барнаул" Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении более 120 млн рублей у клиентов, отказалась давать показания в суде.