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Мировое обозрение

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Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Дональд Трамп в очередной раз использовал свою соцсеть Truth Social не как дипломатический канал, а как трибуну для сенсаций.

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