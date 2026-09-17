Авария остановила работу КПП Паланка в Молдавии

Крупнейший КПП Паланка на юге Молдавии временно прекратил работу из-за аварии на линии связи. Пограничная полиция Молдавии рекомендует использовать соседние переходы.
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