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Мода и Шоу-бизнес

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  • Леонид Руси
    Бабы эти ведут себя как прошмандовки...Он ушёл к молодой...
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    Но  он  её  не обокрал. Это она его, ни дня  не работавшая, ободрала  как липку. А  это подло.Он ушёл к молодой...
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Мария Погребняк показала серию трогательных снимков с супругом, который избегает публичности

Мария Погребняк показала серию трогательных снимков с супругом, который избегает публичности

На радость поклонников Марии Погребняк ее супруг все чаще идет на компромиссы. Игорь Головинский, говорила многодетная мама, не любит публичности, а потому первое время публика даже и не знала, как он выглядит.

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