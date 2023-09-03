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Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»

Игроки попадут в мир трилогии «Назад в будущее»

Геймерам представится шанс окунуться в мир культовой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Правда, не в полноценном продолжении серии, а в дополнении к симулятору мойки под давлением PowerWash Simulator, чей трейлер был опубликован на днях.

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