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Царьград

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Lenovo фиксирует падение прибыли на 64% на фоне роста выручки до $16,984 млрд

Lenovo фиксирует падение прибыли на 64% на фоне роста выручки до $16,984 млрд

Китайская Lenovo Group Ltd сообщила о снижении прибыли на 64% в четвертом квартале, частично из-за потерь от деривативов.

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