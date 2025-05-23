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В Калужской области открыли производство турецкой компании «Хаят»

В Калужской области открыли производство турецкой компании «Хаят»

Губернатор Владислав Шапша отметил рост инвестиций в регионфото: Алена НоткинаПроизводство турецкой компании «Хаят» открылось в Калужской области, в церемонии открытия завода приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, посол Турции в России Танжу Бильгич и замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.

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