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Bild am Sonntag: большинство опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев

Bild am Sonntag: большинство опрошенных жителей Германии считают, что их страна приняла слишком много беженцев

По результатам соцопроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, большинство респондентов указали, что Германия приняла слишком много беженцев.

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