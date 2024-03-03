Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Демократы и республиканцы в Конгрессе США смогли достичь договоренностей, которые позволят выделить средства на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября, говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера.
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