Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Демократы и республиканцы в Конгрессе США смогли достичь договоренностей, которые позволят выделить средства на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября, говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера.