Президент Казахстана Токаев назвал маловероятным признание независимости ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются квазигосударствами и Казахстан вряд ли признает их независимость, заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня.