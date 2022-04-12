В Самаре прокуратура через суд добивается сноса 5 аварийных домов в Куйбышевском районе

Ведомство планирует добиться сноса 5 аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на данный момент аварийные дома отселены и непригодны для эксплуатации, однако их демонтаж и зачистка территории так и не проводятся.
Ведомство планирует добиться сноса 5 аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на данный момент аварийные дома отселены и непригодны для эксплуатации, однако их демонтаж и зачистка территории так и не проводятся.
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