Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками

Адвокаты призвали уточнить, с кем она может контактировать Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая сейчас находится под домашним арестом, просила разрешить ей общаться с близкими родственниками, следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
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