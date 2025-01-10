Защита блогера Лерчек просила суд разрешить общение с родственниками

Адвокаты призвали уточнить, с кем она может контактировать Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая сейчас находится под домашним арестом, просила разрешить ей общаться с близкими родственниками, следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.