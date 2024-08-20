Уличная драка у популярного ресторана в Архангельске попала на видео

В Архангельске произошла массовая драка у ресторана "Летний сад".В центре Архангельска на перекрестке улиц Обводной и Урицкого, рядом с известным рестораном «Летний сад», разгорелся конфликт между несколькими лицами, переросший в драку.
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