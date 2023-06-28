«Вест Хэм» не продал Райса в «Арсенал» за 100+5 млн фунтов из-за недовольства структурой выплат. Сегодня ждут предложение «Ман Сити»

Вчера лондонский клуб предложил 100+5 млн фунтов за англичанина. По данным Evening Standard, «Вест Хэм» отклонил его, так как недоволен структурой выплат – платежи распределены на слишком длительный срок.
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