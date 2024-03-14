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«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

  У России достаточно возможностей для того, чтобы уничтожать базы НАТО в Польше и Румынии. Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Дело говорит экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Да только у руководства НАТО, похоже, в ушах беруши, на глазах шоры, а в голове вместо мозгов дерьмо. Вот только кто эти 20 тысяч трупов упаковывать в мешки будет? Неужели сами эти глухие, слепые, безмозглые главнюки НАТОвцы?
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8 час.
НН
Надежда Никитина
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6 час.
Natalija Osminina
Еще про Чехию Ларри Джонсон забыл- главную союзницу Макрона. Два педика- Макрон и  Петр Павел. То-то Макрон сразу в Чехию помчался.
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4 час.

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