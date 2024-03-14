«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

НП

Наталья Павлова

Дело говорит экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Да только у руководства НАТО, похоже, в ушах беруши, на глазах шоры, а в голове вместо мозгов дерьмо. Вот только кто эти 20 тысяч трупов упаковывать в мешки будет? Неужели сами эти глухие, слепые, безмозглые главнюки НАТОвцы?