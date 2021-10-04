«Перестройка» на Кубе и «война банд» в Эквадоре: Латинская Америка за неделю

Куба медленно, но верно реализует перестроечный сценарий. Хотя кубинские эксперты отмечают, что сценарий этот будет по китайскому варианту, а не по российскому.
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