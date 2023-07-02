В Германии кандидат от АдГ победил на выборах мэра города в Саксонии-Анхальт

Член земельного парламента земли Саксония-Анхальт депутат от АдГ Ханнес Лот победил своего беспартийного кандидата-оппонента во втором туре выборов на пост мэра города Рагун-Йесниц, 2 июля пишет в своем блоге немецкий журналист Борис Райтшустер.