smi.today

4 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Махахей
    До сюсюкается Путин с этим ;блядским; народом да поздно будет !!!В шаге от ядерной...
  • ММ
    "альянс создал компьютерную симуляцию, в которой ВСУ побеждают российскую армию"- давно уже победил! В виртуальном ми...Шокирующее призна...
  • Валентин Воробьев
    Это не Саакашка на фото, а другой человек. Подмена. Саакакашка на нарах сыт, пузат, румян. Так пусть ещё посидитИстощенный Саакаш...

В Германии кандидат от АдГ победил на выборах мэра города в Саксонии-Анхальт

В Германии кандидат от АдГ победил на выборах мэра города в Саксонии-Анхальт

Член земельного парламента земли Саксония-Анхальт депутат от АдГ Ханнес Лот победил своего беспартийного кандидата-оппонента во втором туре выборов на пост мэра города Рагун-Йесниц, 2 июля пишет в своем блоге немецкий журналист Борис Райтшустер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх