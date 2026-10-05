Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 832 подписчика

«Ради этого Пашинян рвал с Россией?»: в Армении началась истерика из-за цен на бензин, взлетевших до уровня Европы.

«Ради этого Пашинян рвал с Россией?»: в Армении началась истерика из-за цен на бензин, взлетевших до уровня Европы.

Стоимость топлива в Армении побила рекорд за всю историю. Это происходит на фоне кризиса в отношениях Еревана и Москвы – теперь армяне опасаются худшего.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя