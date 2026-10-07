Физику в школе предлагают урезать, а вузы требуют её всё строже. Разницу рискуют оплатить родители

Популярная наука 5 октября глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20–30%, сохранив учителям зарплату.
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Виноваты вылупившиеся новые соросята, которые как черви вгрызаются в наше образование, науку и культуру и разлагают их. Надо срочно проводить дератизация эти паразитов по всем уровням, и Рыбий глаз здесь не помощник!
Верните советскую систему школьного образования, и не надо изобретать велосипед, который уже доказал свою ценность и универсальность. И НУЖНО срочно отменять ЕГЭ - инструмент дебилизации российской молодежи по типу пендосии...
Вот всяким дуракам, влезшим на начальнический бугор, но не имеющих отношения к образованию надо просто запретить любые высказывания и пожелания в этой области! Своим делом займись!
«Славянам достаточно четырех классов образования»- Гитлер.
Наша власть активно проводит в жизнь эту теорию. Для нашей буржуазии образованный народ не нужен. Это ведь коммунисты воспитывали творцов. Капиталистам, тем более, капиталистам- паразитам, присосавшимся к природным ресурсам, творцы не нужны. Им нужно стадо «квалифицированных потребителей».
Пройдет не так много времени- и уже русская молодежь поедет учиться в какой- нибудь Таджикистан, потому что вдруг окажется, что уровень образования в таджикском медресе выше, чем в русской школе.
При маниакальном нежелании вернуться к советской системе образования в школах и ВУЗах и под видом заботы о школьниках пытаются протолкнуть программу дальнейшей дебилизации молодежи. Видимо, вынужденный в связи с СВО, произошедший заметный рывок промышленного производства, по сути, возрождение промышленного потенциала России, очень кого-то не устраивает.
Обрезание надо делать тем, кто ставит вопросы исключения или уменьшения в вопросах фундаментальных дисциплин.
Последовательно приближаемся к программе, предложенной еще Чубайсом - три класса бесплатно, налоги сумеют посчитать, и ладно, а дальше надо платить. Четверть века мы по завету тогдашнего министра Фурсенко создаем квалифицированных потребителей, они уменьшения физики на 30% и не заметят. А чтобы сохранить красивость в цифрах, Кравцов ослабит требования при поступлении. Вон у него при поступлении в педвузы аж 12 человек на место.
Скоро в стране образованием будут заниматься имамы- все идет к тому. Министерство образования, возглавляемое Кравцовым- сборище бездельников. Почитайте учебники- это же абракадабра, а не учебные пособия. Родители с высшим образованием не понимают, что там написано и « своими словами объясняют детям материал», чтобы они не выросли дебилами, как Кравцов- недоучка.