Закулисье «Обыкновенного чуда»: как Марк Захаров спасал шедевр от цензуры и боролся за Абдулова

Премьера двухсерийной картины «Обыкновенное чудо» состоялась 1 января 1979 года. Телефильм задумывался как праздничный подарок для советских зрителей, объединивший сказочную атмосферу, музыкальные номера, тонкий юмор и легкую грусть.
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